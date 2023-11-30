О том, что оккупанты разворачивают в Украине 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, заявили в отчете разведки Минобороны Британии.
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Что известно о новоиспеченной дивизии
Разведчики заявили, что в августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах возобновить дивизию, поскольку в 1998 году она была сокращена до бригады.
Вероятно, в подчиненные дивизии подразделений входят 337-й полк, дополнительный маневровый полк и 52-я артиллерийская бригада. Вместе со 104 гвардейской воздушно-десантной дивизией количество дивизий в боевом порядке НДС России увеличится до пяти.
Однако британская разведка предполагает, что формирование будет плохо обученным и вряд ли будет соответствовать прежним "элитным стандартам" НДС страны-агрессора.
Также разведчики предположили, что новую дивизию будет контролировать командующий НДС России генерал-полковник Михаил Теплинский, отвечающий за Херсонское направление.
Ночью оккупанты обстреляли Херсонщину
- В полночь российская армия атаковала Дарьевку. оккупанты повредили с десяток жилых домов, детсад и больницу. В собственных домах пострадали четверо местных жителей.
- В больницу госпитализировали 59-летнего мужчину и 75-летнюю женщину. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
- Еще двум женщинам, 75 и 66 лет, медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации они отказались.
- Также утром россияне обстреляли сам Херсон. В больницу обратился 71-летний херсонец: у него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и лицо.