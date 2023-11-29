Як зрозуміло з ролика, що поширюють користувачі мережі, загарбники вирішили влаштувати у 7-ох свято, оскільки вижили, на відміну від інших "побратимів". За словами ворожого військового, втрати у його роті становлять 94%.

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Язик без кісток: військовий Росії розповів про втрати

Варто відзначити, що на відео – група російських військових, які є представниками осетинів. Це давній народ Північного Кавказу, який також неабияк постраждав під час окупації Москвою частини Грузії у 2008 році, а саме – Південної Осетії.

Один зі загарбників з неабияким оптимізмом розповідає про те, що нібито не треба засмучуватися. Водночас він зазначає, що серед 86 бійців, які були спершу в його роті, залишились живими всього 7 військовослужбовців.

Ніс не опускаємо. Нас із роти у 86 бійців вийшло 7 осіб. Ми – семеро осіб залишилися, щоб назад повернутися. Нам Всевишній дозволив ще пожити,

– каже один із загарбників.

Щонайцікавіше, озвучена окупантом "статистика" викликала справжній регіт серед його "побратимів". Вочевидь, ці цифри справді потішні, але для Сил оборони. Чому ж сміються росіяни? Вочевидь, від безвиході.

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