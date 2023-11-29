Як зрозуміло з ролика, що поширюють користувачі мережі, загарбники вирішили влаштувати у 7-ох свято, оскільки вижили, на відміну від інших "побратимів". За словами ворожого військового, втрати у його роті становлять 94%.
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Язик без кісток: військовий Росії розповів про втрати
Варто відзначити, що на відео – група російських військових, які є представниками осетинів. Це давній народ Північного Кавказу, який також неабияк постраждав під час окупації Москвою частини Грузії у 2008 році, а саме – Південної Осетії.
Один зі загарбників з неабияким оптимізмом розповідає про те, що нібито не треба засмучуватися. Водночас він зазначає, що серед 86 бійців, які були спершу в його роті, залишились живими всього 7 військовослужбовців.
Ніс не опускаємо. Нас із роти у 86 бійців вийшло 7 осіб. Ми – семеро осіб залишилися, щоб назад повернутися. Нам Всевишній дозволив ще пожити,
– каже один із загарбників.
Щонайцікавіше, озвучена окупантом "статистика" викликала справжній регіт серед його "побратимів". Вочевидь, ці цифри справді потішні, але для Сил оборони. Чому ж сміються росіяни? Вочевидь, від безвиході.
На лівобережжі Херсонщини окупант з оптимізмом розповідає про втрати Росії: дивіться відео
У Росії все більше проблем та менше живої сили
- У Генштабі інформували 29 листопада, що станом на цей час від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили ліквідували 327 580 представників ворожого війська. Лише 1 140 – за минулу добу.
- Росіяни намагаються наступати на східних та південних напрямках, але значних результатів не мають. У Силах оборони констатують: нашим захисникам вдається відбивати атаки загарбників, зокрема на Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському напрямках.
- До речі, цими днями наші бійці знищили район скупчення противника у Токмаку Запорізької області. Власне, окупанти влаштували військовий госпіталь просто-таки в дитячому садочку – ЗСУ його успішно уразили.