Детали рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове.

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По данным нашего Генштаба, на Джарилгаче враг обустроил полигон и проводит мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.

Что Россия делает с островом

Раньше Россия засыпала песком перешеек между островом Джарилгач и оккупированной частью Херсона для военных целей. Ответный шаг россиян угрожает экосистеме острова и его акватории, в результате чего могут пострадать и животные.

Важно! Джарилгач – это самый необитаемый остров Европы. Воды вокруг острова – это акватория, которая важна для морских млекопитающих.

Оккупанты соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне – варвары. А майор запаса НГУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что оккупанты хотят сделать на острове Джарилгач дополнительную площадку, чтобы проводить тренировки войск. Также они могут обустроить небольшие оперативные склады.