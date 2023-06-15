Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в эфире телемарафона 15 июня, что вода продолжает отходить. Поэтому стало понятно, что из машинного зала Каховской ГЭС вылились тонны смазки, пишет 24 Канал.

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Какие последствия подрыва ГЭС известны

Игорь Клименко заявил, что уже 10 дней идет борьба с последствиями подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Вода отходит и видно, что было под ней.

Это, во-первых, маслянистое пятно из машинного зала Каховской ГЭС. 150 тонн, выпущенных в воду. Мы отслеживали полностью акваторию Каховского водохранилища, Днепра, притока Днепра и наши специалисты вчера и сегодня (14 – 15 июня – 24 Канал) делали все, чтобы найти, где это масло делось,

– рассказал Клименко.

Он пояснил, что установили, что это масло в поймах Каховского водохранилища и на предприятиях Херсона. Они делают все, что эту пленку, которая может попасть дальше, максимально быстро ликвидировать. 14 июня 240 метров этой пленки обезвредили.

Кроме того, Игорь Клименко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк проблемы утечки смазки из машинного зала Каховской ГЭС, движущегося в направлении Черного моря. Именно поэтому, чтобы ликвидировать последствия, необходимо дополнительное оборудование, реагенты и специалисты.

Что говорят о последствиях в Greenpeace

Из-за разрушения Россией Каховской ГЭС затоплено не менее 32 заправочных станций, складов и нефтеперерабатывающих заводов,

– сообщили в организации.

В Greenpeace также поведали, что исследования они провели на базе спутниковых данных. Оно показало, что были затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и склады – совокупно 32 объекта.

В Международной неправительственной природоохранной организации объяснили, что даже небольшого количества химикатов достаточно, чтобы запачкать грунт и водоемы. Это усложнит людям доступ к чистой воде.

Особенно сильное загрязнение может повлечь затопление промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, загрязняя Черное море и прибрежные районы,

– объяснили в организации.

По их данным, последствия для водных организмов в Каховском водохранилище и в Днепре будут огромными. Также это окажет негативное влияние на среду обитания рыб, птиц, земноводных и животных в целом и загрязнит ареал их обитания.



Какие объекты подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС

Обратите внимание! Россия ориентировочно в 3 ночи на 6 июня взорвала Каховскую ГЭС. Поэтому затопило правый и левый берег Херсонщины и часть Николаевщины. Украине удалось эвакуировать 2 782 человека и 264 животных. Подробнее читайте по ссылке.