Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону 15 червня, що вода продовжує відходити. Тому стало зрозуміло, що з машинного залу Каховської ГЕС вилились тонни мастила, пише 24 Канал.

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Які наслідки підриву ГЕС відомі

Ігор Клименко заявив, що вже 10 днів триває боротьба з наслідками підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Вода відходить і видно, що було під нею.

Це, по-перше, масляниста пляма з машинного залу Каховської ГЕС. 150 тонн, які були випущені у воду. Ми відстежували повністю акваторію Каховського водосховища, Дніпра, притоки Дніпра і наші спеціалісти вчора і сьогодні (14 – 15 червня – 24 Канал) робили все, щоб знайти, де це масло ділось,

– розповів Клименко.

Він пояснив, що встановили, що це масло в заплавах Каховського водосховища і на підприємствах Херсона. Тож вони роблять все, що цю плівку, яка може потрапити далі, максимально швидко ліквідувати. 14 червня 240 метрів цієї плівки знешкодили.

Окрім того, Ігор Клименко заявив на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк, що наразі є проблеми витоку мастила з машинного залу Каховської ГЕС, яке рухається у напрямку Чорного моря. Саме тому, щоб ліквідувати наслідки необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.

Що кажуть про наслідки в Greenpeace

Через руйнування Росією Каховської ГЕС затоплено щонайменше 32 заправні станції, склади та нафтопереробні заводи,

– повідомили в організації.

У Greenpeace також розповіли, що дослідження вони провели на основі супутникових даних. Воно показало, що були затоплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади – сукупно 32 об'єкти.

У Міжнародній неурядовій природоохоронній організації пояснили, що навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми. Це ускладнить людям доступ до чистої води.

Особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море і прибережні райони,

– пояснили в організації.

За їхніми даними, наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та Дніпрі будуть величезними. Також це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин в цілому та забруднить ареал їхнього проживання.



Які об'єкти підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС

Зверніть увагу! Росія орієнтовно о 3 ночі проти 6 червня підірвала Каховську ГЕС. Через це затопило правий та лівий берег Херсонщини та частину Миколаївщини. Україні вдалось евакуювати 2 782 людей та 264 тварини. Детальніше читайте за посиланням.