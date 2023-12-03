Россияне 3 декабря цинично атаковали Херсон. В результате один человек погиб.

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Число пострадавших возросло

Враг попал в жилой дом и два медицинских учреждения. В результате атаки погибли два человека, сообщил Роман Мрочко. До этого было известно об одной погибшей, которая была на остановке возле оказавшегося под прицелом дома.

По состоянию на 17:50 3 декабря также известно, что 7 человек ранены. Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и две 47-летние горожанки.

Все раненые имеют повреждения легкой и средней степени,

– говорится в сообщении.

Все они госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщалось, что вражеские войска атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега Херсонской области.

Россия постоянно бьет по Херсону