Россияне 3 декабря цинично атаковали Херсон. В результате один человек погиб.
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Число пострадавших возросло
Враг попал в жилой дом и два медицинских учреждения. В результате атаки погибли два человека, сообщил Роман Мрочко. До этого было известно об одной погибшей, которая была на остановке возле оказавшегося под прицелом дома.
По состоянию на 17:50 3 декабря также известно, что 7 человек ранены. Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и две 47-летние горожанки.
Все раненые имеют повреждения легкой и средней степени,
– говорится в сообщении.
Все они госпитализированы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сообщалось, что вражеские войска атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега Херсонской области.
Россия постоянно бьет по Херсону
- Во время атаки 30 ноября ранения получили двое полицейских , направлявшихся на вызов. Их госпитализировали в больницу, где правоохранителям оказывают медицинскую помощь.
- Ночью против 27 ноября оккупанты также били по Херсонщине. Тогда вспыхнул магазин. Спасателям удалось обуздать пламя и не допустить его распространения. Находится магазин, в который попал российский снаряд, в жилом квартале Херсона. По словам главы региона, в результате очередного акта российской агрессии один человек был ранен - 84-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму – медики оказали помощь на месте.
- Днем 23 ноября оккупанты обстреляли Чернобаевку. Новость о террористическом обстреле Чернобаевки сообщил Андрей Ермак. Он рассказал, что известно о по меньшей мере 3 погибших. Кроме того, есть пострадавшие. Игорь Клименко – министр внутренних дел – сообщил, что повреждено более 60 жилых домов , а также – хозяйственные постройки.