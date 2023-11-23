Новость о террористическом обстреле Чернобаевки сообщил Андрей Ермак. Он рассказал, что известно о по меньшей мере 3 погибших. Кроме того, есть пострадавшие.

Обратите внимание Утром оккупанты обстреляли автостоянку в Херсоне: есть погибшие, количество раненых выросло

Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами. Сейчас известно о 3 погибших и 4 раненых людях,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память!

Сначала сообщалось о 4 пострадавших. Впоследствии их количество выросло до 5 человек.

Что говорят в МВД

В МВД Украины рассказали, что враг совершил масштабный обстрел Чернобаевки из артиллерии. Игорь Клименко – министр внутренних дел – сообщил, что повреждено более 60 жилых домов, а также – хозяйственные постройки. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Тем временем правоохранители документируют последствия очередного военного преступления оккупантов.

Российским оккупантам придется ответить за каждое свое преступление. У врага нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. Украинские герои освободят все населенные пункты. Вместе с украинским флагом вернется туда безопасность для всех местных жителей.