Россияне 3 декабря попали в многоэтажку в Херсоне. Известно об одном погибшем.
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Есть пострадавшие
В результате вражеских обстрелов один человек погиб. Также сообщили, что семь человек были ранены.
Им оказывают медицинскую помощь,
– говорится в сообщении.
Кроме того, информация до сих пор уточняется, так что количество пострадавших и погибших может возрасти.
Армия России ударила по многоэтажке с территории временно оккупированного левого берега Херсонской области.
Также россияне нанесли удар по двум медицинским учреждениям города. По предварительной информации, жертв нет.
Россия накрывает Херсон огнем
- Ночью 2 декабря оккупанты цинично ударили по медицинскому учреждению. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь заведение не работало. В здании был только сторож, но он чудом не получил ранения. Затем Силы обороны Юга Украины уточнили, что под ударом оказался детский пульмонологический санаторий.
- Во время атаки на Днепровский район Херсона разрушено жилье пожилых супругов. Впоследствии пострадавший мужчина погиб. Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, произошел обстрел в ночь на 28 ноября. Вражеский снаряд попал прямо в спальню херсонцев, где они как раз спали.
- 26 ноября там дважды раздавались мощные взрывы. Тогда сообщалось, что россияне обстреливают город с временно оккупированного левобережья Херсонской области. В конце концов стало известно, что в результате атаки пострадали 2 района города.