Росіяни 3 грудня влучили у багатоповерхівку у Херсоні. Відомо про одного загиблого.
Дивіться також Ракетний удар по багатоповерхівці: у Новогродівці третю добу не можуть знайти родину з дитиною
Є постраждалі
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула. Також повідомили про те, що п'ятеро людей були поранені.
Їм надається медична допомога,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, інформація лосі уточнюється, тож кількість постраждалих та загиблих може зрости.
Армія Росії вдарила по багатоповерхівці з території тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.
Також росіяни завдали удару по двох медичних закладах міста. За попередньою інформацією, жертв немає.
Росія криє Херсон вогнем
- Уночі 2 грудня окупанти цинічно вдарили по медичному закладу. На щастя, минулося без постраждалих, адже заклад не працював. У будівлі був лише сторож, але він дивом не отримав поранень. Згодом Сили оборони Півдня України уточнили, що під ударом опинився дитячий пульмонологічний санаторій.
- Під час атаки на Дніпровський район Херсона руйнувань зазнала оселя літнього подружжя. Згодом постраждалий чоловік загинув. Як зазнав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, стався обстріл у ніч на 28 листопада. Ворожий снаряд влучив просто-таки в спальню херсонців, де вони якраз-таки спали.
- 26 листопада там двічі лунали потужні вибухи. Тоді повідомляли, що росіяни обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 2 райони міста.