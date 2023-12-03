Росіяни 3 грудня влучили у багатоповерхівку у Херсоні. Відомо про одного загиблого.

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Є постраждалі

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула. Також повідомили про те, що п'ятеро людей були поранені.

Їм надається медична допомога,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, інформація лосі уточнюється, тож кількість постраждалих та загиблих може зрости.

Армія Росії вдарила по багатоповерхівці з території тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.

Також росіяни завдали удару по двох медичних закладах міста. За попередньою інформацією, жертв немає.

Росія криє Херсон вогнем