Під-завалами три дні шукали родину із 8-річною дитиною, але так і не знайшли.

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Навряд чи живі

Наразі всі завали зруйнованої багатоповерхівки розібрали. Втім, трьох людей відшукати не вдалося.

За словами начальника Новогродівської МВА Олександра Шевченко, родину вже не знайдуть живою, якщо вона перебувала у будинку на момент ракетного удару.

Пошуки сім'ї продовжать у понеділок. Шукатимуть із допомогою кінологів. Переглядатимуть знову усе будівельне сміття.

Якщо людей не знайдуть, їх вважатимуть зниклими безвісти.

Що відомо про родину: 38-річний глава сім'ї, яку розшукають під завалами будинку, працював на шахті. Його 33-річна дружина – в "Ощадбанку". А 8-річна Марійка ходила до другого класу.