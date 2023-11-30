Російські окупанти вдарили по Покровську, Новогродівці та Мирнограду. У Новогродівці ворог вдарив по житловому будинку люди опинилися під завалами. На жаль, станом на 17:28 дістали тіла двох жертв. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого загиблих. Вічна пам'ять.
Зверніть увагу Удар по Донеччині ракетами С-300: рятувальники дістали з-під завалів тіло другого загиблого
Окрім того, під завалами може перебувати ще ціла родина.
Що про неї відомо
Чоловік працює на шахті. Дружина – в "Ощадбанку". У родині – є дитина. Дівчинка Маша. Вона ходить до другого класу. Наразі триває рятувально-пошукова операція.
Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по українських містах та селах. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх задумів.
Загалом у ніч на 30 листопада російські окупанти випустили по Україні 20 "Шахедів" та 8 ракет. Захисники українського неба збили 14 БпЛА.