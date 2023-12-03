Под завалами три дня искали семью с 8-летним ребенком, но так и не нашли.
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Вряд ли живы
Все завалы разрушенной многоэтажки разобрали. Впрочем, троих человек отыскать не удалось.
По словам начальника Новогродовской ГВА Александра Шевченко, семью уже не найдут в живых, если она находилась в доме на момент ракетного удара.
Поиски семьи продолжат в понедельник. Будут искать с помощью кинологов, а также пересматривать снова весь строительный мусор.
Если людей не найдут, их сочтут пропавшими без вести.
Ракетный обстрел Донецкой области
- Ночью 30 ноября оккупанты одновременно ударили по Покровскому району Донецкой области 6 ракетами С-300.
- Под вражеским ударом оказались населённые пункты Покровск, Новогродовка и Мирноград.
- Поврежден многоквартирный и 9 частных домов.
- В Покровске среди пострадавших была семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем.
- В результате ракетного удара по трехэтажному дому два человека погибли. 13-летний подросток получил ранения. Три человека находятся под завалами.