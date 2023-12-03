Под завалами три дня искали семью с 8-летним ребенком, но так и не нашли.

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Вряд ли живы

Все завалы разрушенной многоэтажки разобрали. Впрочем, троих человек отыскать не удалось.

По словам начальника Новогродовской ГВА Александра Шевченко, семью уже не найдут в живых, если она находилась в доме на момент ракетного удара.

Поиски семьи продолжат в понедельник. Будут искать с помощью кинологов, а также пересматривать снова весь строительный мусор.

Если людей не найдут, их сочтут пропавшими без вести.

Что известно о семье: 38-летний глава семьи, которого разыскивают под завалами дома, работал на шахте. Его 33-летняя жена – в "Ощадбанке". А 8-летняя Марийка ходила во второй класс.