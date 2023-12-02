На щастя, минулося без постраждалих, адже заклад не працював. У будівлі був лише сторож, але він дивом не отримав поранень.
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У Херсоні обстріляли медзаклад
Як уточнив начальник Херсонської міськради Роман Мрочко, Росія вдарила по медичному закладу у Дніпровському районі міста близько о 01:00 2 грудня. Унаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх, зруйновано стелю, а також вибито вікна й двері.
Приміщення медзакладу, яке опинилося під ударом, – законсервовано. На чергуванні був лише сторож, але він не постраждав під час обстрілу.
Наслідки терористичного удару по медзакладу у Херсоні / Фото Херсонська ОВА
Херсонщина потерпає від постійних обстрілів
- Херсон та область потерпають від постійних обстрілів окупантів. Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби завдати ударів. Так, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом минулої доби росіяни здійснили 82 обстріли, лише по Херсону випустили 38 снарядів. Під ударом окупантів опинилися житлові квартали й навчальний заклад. Унаслідок терористичних дій ворога загинула одна людина, також є поранений.
- 29 листопада окупанти тричі обстрілювали Херсон. Вибухи лунали у різних районах міста. Після обстрілів у херсонців зникла електроенергія, яку вдалося відновити згодом. Під ударом окупантів опинився не лише енергетичний об'єкт, а й навчальний заклад у місті. На жаль, під час обстрілів на власному подвір'ї загинув чоловік.
- 27 листопада росіяни вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Херсона. Під ударом окупантів опинився звичайнісінький магазин. Після влучання у нього російського снаряда, спалахнула пожежа. На щастя, минулося без жертв, але поранення отримала 84-річна жінка.