На щастя, минулося без постраждалих, адже заклад не працював. У будівлі був лише сторож, але він дивом не отримав поранень.

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У Херсоні обстріляли медзаклад

Як уточнив начальник Херсонської міськради Роман Мрочко, Росія вдарила по медичному закладу у Дніпровському районі міста близько о 01:00 2 грудня. Унаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх, зруйновано стелю, а також вибито вікна й двері.

Приміщення медзакладу, яке опинилося під ударом, – законсервовано. На чергуванні був лише сторож, але він не постраждав під час обстрілу.

Наслідки терористичного удару по медзакладу у Херсоні / Фото Херсонська ОВА

Херсонщина потерпає від постійних обстрілів