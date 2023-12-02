К счастью, обошлось без пострадавших, ведь заведение не работало. В здании был только сторож, но он чудом не получил ранения.

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В Херсоне обстреляли медучреждение

Как уточнил начальник Херсонского горсовета Роман Мрочко, Россия ударила по медицинскому учреждению в Днепровском районе города около 01:00 2 декабря. В результате прямого попадания поврежден второй этаж, разрушен потолок, а также выбиты окна и двери.

Помещение оказавшегося под ударом медучреждения – законсервировано. На дежурстве был только сторож, но он не пострадал при обстреле.

Последствия террористического удара по медучреждению в Херсоне / Фото Херсонская ОВА

Херсонщина страдает от постоянных обстрелов