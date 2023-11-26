Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 2 райони міста. Наразі на місці подій працюють екстрені служби.

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Росіяни обстріляли 2 райони Херсона

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що армія Росії періодично обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Цей день не став винятком для міста.

Є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка,

– сказав він.

Водночас Мрочко наголосив, що інформація про постраждалих у місті ще уточнюється. Усю детальну інформацію про обстріл Херсона мають надати згодом.

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Херсон перебував під ворожим обстрілом