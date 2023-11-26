Стало известно, что в результате атаки пострадали 2 района города. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Россияне обстреляли 2 района Херсона

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что армия России периодически обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега. Этот день не стал исключением для города.

Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города. В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль,

– сказал он.

В то же время, Мрочко подчеркнул, что информация о пострадавших в городе еще уточняется. Всю подробную информацию об обстреле Херсона должны предоставить впоследствии.

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Херсон находился под вражеским обстрелом