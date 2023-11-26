Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань пояснив 24 Каналу, що зменшення обстрілів росіян пов'язане з певними погодними обставинами. Водночас загарбники посилили удари по Херсонщині керованими авіабомбами.
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Обстрілюють навіть в негоду
Останню до в Херсоні та області вирує негода – потужні зливи, сильний вітер. Ймовірно саме погодні умови вплинули на інтенсивність обстрілів.
Нещодавно вже були випадки, коли саме негода зменшувала кількість обстрілів окупантів – по обласному центру та правобережжю Херсонщини. Раніше обстрілів дійсно було менше. Однак 26 листопада приблизно о 9 ранку в Херсоні стався потужний вибух. Ймовірно ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою (КАБ),
– наголосив депутат Херсонської обласної ради.
Проте ворог навіть у негоду намагається завдавати ударів по місту Херсон та стріляти по правобережній частині Херсонщині.
Яка ситуація з ворожими обстрілами на Херсонщині: дивіться відео
Б'ють КАБами й по лівобережжю Херсонщини
Останні місяці росіяни активно значно збільшили обстріли керованими авіабомбами. Інколи за годину вони випускали близько 20 КАБів.
Якщо ще пів року назад окупанти скидали 1 – 2 КАБи, то за останній місяць були випадки, коли кількість КАБів, випущених окупантами за добу доходила до 100 одиниць,
– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.
Зараз ворог використовує ці бомби для завдавання ударів не тільки по населених пунктах на правобережжі Херсонської області, але вже і по лівому берегу. Вони б'ють по плацдармах, які тримають українські захисники.
"Населені пункти на лівобережжі Херсонщини – Кринки, Пойма, Піщанівка – так само потерпають від КАБів, якими окупанти засипають українські позиції", – зазначив Сергій Хлань.
Більше про обстріли Херсонської області
- Як повідомила 24 листопада Херсонська ОВА, окупанти за добу 119 разів обстріляли область та випустили 638 снарядів. Внаслідок ударів ворога 3 людини загинули, а 11 отримали поранення.
- Окупанти 23 листопада вбили з БпЛА 70-річного чоловіка, який їхав на велосипеді в місті Берислав. Того ж дня ворог обстріляв Херсон, через що поранення дістали 15-річний хлопець та його 11-річна сестра.
- Росіяни 22 листопада також завдали ударів по Херсону. Випущений загарбниками снаряд влучив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який перебував у дворі будинку, в який потрапив снаряд.