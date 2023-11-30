По имеющимся данным, произошло это 30 ноября с полицейскими Бериславского районного отдела полиции. Их госпитализировали в больницу, где правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

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Попали под дроновую атаку

Двое полицейских Бериславского районного отдела полиции в Херсонской области были ранены сегодня в результате дроновой атаки врага,

– сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Он отметил, что в результате взрыва ВОГ-17 ранения получили 22-летний и 37-летний полицейские. Они как раз ехали на вызов.

Что такое ВОГ-17 Это граната, предназначенная для стрельбы из гранатомета, способного бить очередями. Их массово производят с конца 60-х годов прошлого века и по сей день. И именно их часто используют, чтобы сбрасывать с дронов. Заметим, что поразительная часть этой гранаты состоит из раскаленной проволоки с насечками. А вот радиус сплошного поражения может достигать около 7 метров. Во время падения на землю чаще всего она поражает ноги. Мелкие ее обломки могут нанести глубокие ранения, их сложно обнаружить.

Раненых в больницу эвакуировали коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения. Медики оказывают правоохранителям всю необходимую помощь.

Ежедневно полицейские продолжают работать, несмотря на угрозы и опасность, чтобы максимально обеспечить всем жителям Украины безопасную среду и полицейские услуги.

– отмечают в Нацполиции.

Россия продолжает атаковать Херсонщину