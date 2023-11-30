По имеющимся данным, произошло это 30 ноября с полицейскими Бериславского районного отдела полиции. Их госпитализировали в больницу, где правоохранителям оказывают медицинскую помощь.
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Попали под дроновую атаку
Двое полицейских Бериславского районного отдела полиции в Херсонской области были ранены сегодня в результате дроновой атаки врага,
– сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.
Он отметил, что в результате взрыва ВОГ-17 ранения получили 22-летний и 37-летний полицейские. Они как раз ехали на вызов.
Что такое ВОГ-17Это граната, предназначенная для стрельбы из гранатомета, способного бить очередями. Их массово производят с конца 60-х годов прошлого века и по сей день. И именно их часто используют, чтобы сбрасывать с дронов. Заметим, что поразительная часть этой гранаты состоит из раскаленной проволоки с насечками. А вот радиус сплошного поражения может достигать около 7 метров. Во время падения на землю чаще всего она поражает ноги. Мелкие ее обломки могут нанести глубокие ранения, их сложно обнаружить.
Раненых в больницу эвакуировали коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения. Медики оказывают правоохранителям всю необходимую помощь.
Ежедневно полицейские продолжают работать, несмотря на угрозы и опасность, чтобы максимально обеспечить всем жителям Украины безопасную среду и полицейские услуги.
– отмечают в Нацполиции.
Россия продолжает атаковать Херсонщину
- Так, после 9 утра оккупанты ударили по Корабельному району Херсона. Били из временно оккупированного левобережья. Известно, что попали в жилые кварталы. Повреждения получила машина, иссеченные деревья, выбиты окна в многоэтажных домах.
- Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, по состоянию на 17:35 30 ноября, сообщил, что Россия унесла жизни трех жителей Херсонской городской территориальной громады. Также ранения получил еще один. Известно, что в результате авиаудара по селе Садовое погибли двое мужчин и женщина.