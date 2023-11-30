За наявними даними, сталося це 30 листопада з поліцейськими Бериславського районного відділу поліції. Їх госпіталізували в лікарню, де правоохоронцям надають медичну допомогу.
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Потрапили під дронову атаку
Двоє поліцейських Бериславського районного відділу поліції на Херсонщині були поранені сьогодні у результаті дронової атаки ворога,
– повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Він зазначив, що внаслідок вибуху ВОГ-17 поранень зазнали 22-річний і 37-річний поліцейські. Вони якраз прямували на виклик.
Що таке ВОГ-17Це граната, призначена для стрільби з гранатомета, здатного бити чергами. Їх масово виробляють з кінця 60-х років минулого століття і до сьогодні. І саме їх часто використовують, щоб скидати з дронів. Зауважимо, що вражаюча частина цієї гранати складається з розжареного дроту з насічками. А от радіус суцільного ураження може сягати близько 7 метрів. Під час падіння на землю найчастіше вона вражає ноги. Дрібні її уламки можуть завдати глибоких поранень, їх складно виявити.
Поранених до лікарні евакуювали колеги-поліцейські з роти поліції особливого призначення. Медики надають правоохоронцям усю необхідну допомогу.
Щодня поліцейські продовжують працювати попри загрози та небезпеку, аби максимально забезпечити всім мешканцям України безпечне середовище та поліцейські послуги,
– наголошують у Нацполіції.
Росія продовжує атакувати Херсонщину
- Так, після 9 ранку окупанти вдарили по Корабельному району Херсона. Били з тимчасово окупованого лівобережжя. Відомо, що поцілили у житлові квартали. Пошкоджень зазнала автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхових будинках.
- Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, станом на 17:35 30 листопада, сповістив, що Росія забрала життя трьох мешканців Херсонської міської територіальної громади. Також поранень зазнав ще один. Відомо, що внаслідок авіаудару по селі Садове загинули двоє чоловіків і жінка.