Росіяни 3 грудня цинічно атакували Херсон. Внаслідок цього одна людина загинула.
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Кількість постраждалих зросла
Ворог влучив у житловий будинок та два медичні заклади. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, повідомив Роман Мрочко. До цього було відомо про одну загиблу, яка була на зупинці біля будинку, який опинився під прицілом.
Станом на 17:50 3 грудня відомо також те, що 7 людей поранено. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.
Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня,
– мовиться в повідомленні.
Усі вони госпіталізовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Повідомлялось, що ворожі війська атакували Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.
Росія постійно б'є по Херсонщині
- Під час атаки 30 листопада поранень зазнали двоє поліцейських, котрі прямували на виклик. Їх госпіталізували в лікарню, де правоохоронцям надають медичну допомогу.
- Вночі проти 27 листопада окупанти також били по Херсонщині. Тоді спалахнув магазин. Рятувальникам вдалось приборкати полум'я та не допустити його поширення. Розташований магазин, у який влучив російський снаряд, у житловому кварталі Херсона. За словами очільника регіону, внаслідок чергового акту російської агресії одну людину було поранено – 84-річну жінку. У неї діагностували вибухову травму – медики надали допомогу на місці.
- Вдень 23 листопада окупанти обстріляли Чорнобаївку. Новину про терористичний обстріл Чорнобаївки повідомив Андрій Єрмак. Він розповів, що відомо про щонайменше 3 загиблих. Окрім того, є постраждалі. Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ – повідомив, що пошкоджено понад 60 житлових будинків, а також – господарські споруди.