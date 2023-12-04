Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію на правобережжі області. За його словами, ворог має конкретну мету.

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"Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів. Вони мають за мету зробити територію на відстані 15–20 кілометрів непридатною для життя", – пояснив Хлань.

Тобто, росіяни хочуть зробити правий берег Дніпра "сірою зоною", щоб цивільні люди не могли там перебувати. Так, Веселе й Козацьке майже знищені. Страждають також Берислав, Новоберислав, Одрадокам'янка, Тягинка.

Зверніть увагу! Вночі 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, чим спричинили масштабну екологічну катастрофу. Відомо про 31 загиблого.

Херсон також під обстрілами

Росіяни продовжують бити й по обласному центру. Зокрема, 4 грудня ворог влучив у херсонський дитсадок, унаслідок чого постраждала одна людина.

Вночі окупанти вдарили якраз по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Це вже не перше влучання саме в багатоповерхівку, тобто в спальний район міста,

– наголосив Хлань.

Окупанти застосовують увесь наявний спектр озброєння, зокрема системи залпового вогню "Град" і безпілотники, з яких скидають вибухівку. Загалом за останню добу ворог випустив майже 700 снарядів по правобережній частині Херсонщини.

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