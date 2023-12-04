Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію на правобережжі області. За його словами, ворог має конкретну мету.
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"Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів. Вони мають за мету зробити територію на відстані 15–20 кілометрів непридатною для життя", – пояснив Хлань.
Тобто, росіяни хочуть зробити правий берег Дніпра "сірою зоною", щоб цивільні люди не могли там перебувати. Так, Веселе й Козацьке майже знищені. Страждають також Берислав, Новоберислав, Одрадокам'янка, Тягинка.
Херсон також під обстрілами
Росіяни продовжують бити й по обласному центру. Зокрема, 4 грудня ворог влучив у херсонський дитсадок, унаслідок чого постраждала одна людина.
Вночі окупанти вдарили якраз по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Це вже не перше влучання саме в багатоповерхівку, тобто в спальний район міста,
– наголосив Хлань.
Окупанти застосовують увесь наявний спектр озброєння, зокрема системи залпового вогню "Град" і безпілотники, з яких скидають вибухівку. Загалом за останню добу ворог випустив майже 700 снарядів по правобережній частині Херсонщини.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Вдень 3 грудня окупанти вкотре вдарили по центру Херсона. Дві особи загинули, ще кілька – зазнали поранень. Крім того, зруйновано житловий будинок і два медичні заклади.
- Як відомо, негода 26–27 листопада "накрила" ворожі плани на лівобережжі Херсонщини. Шторм повністю розмив російські укріплення на острові Джарилгач і не тільки.
- Однак і без цього загарбники мають чимало проблем. Зокрема, аналітики ISW зауважили неспроможність Росії створити згуртоване військо на лівобережжі Херсонщини. Не допомогли навіть кадрові перестановки у ворожому угрупованні "Дніпро".