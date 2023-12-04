Росія вдень обстріляла Херсон. Ворог влучив у дитсадок у Шуменському мікрорайоні міста.

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Постраждала людина

Внаслідок обстрілу у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна. Попередньо, постраждала одна людина.

Це жінка 57 років. Вона перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі її доставили до лікарні.

Окупанти завдали удару з території тимчасово окупованої Херсонської області.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, інформація уточнюється.

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