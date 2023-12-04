Росія вдень обстріляла Херсон. Ворог влучив у дитсадок у Шуменському мікрорайоні міста.
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Постраждала людина
Внаслідок обстрілу у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна. Попередньо, постраждала одна людина.
Це жінка 57 років. Вона перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі її доставили до лікарні.
Окупанти завдали удару з території тимчасово окупованої Херсонської області.
За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, інформація уточнюється.
Над Україною вночі збивали "Шахеди"
- Вночі проти 4 грудня росіяни атакували нашу державу 23 "Шахедами". Оборонці неба потужно працювали по ворожих дронах. Зокрема, збивали їх на Півдні. На оприлюднених кадрах бойова робота підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади.
- У Повітряному командуванні "Південь" зазначили, що оборонці неба збили не лише ударні дрони, а й розвідувальний БпЛА. Мовиться про 6 знищених "Shahed-136/131" та розвідувальний безпілотник "Supercam".
- У Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що наші воїни працювали по російських дронах у Хмельницькій, Івано-Франківській і Тернопільській області. Збили 4 "Шахеди".