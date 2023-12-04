На оприлюднених кадрах бойова робота підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади. Про це пише 24 Канал.

Цікаво Які області вночі атакували окупанти: де оборонці неба збивали "Шахеди"

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Як на Півдні збивали ворожі "Шахеди"

У Повітряному командуванні "Південь" зазначили, що оборонці неба збили не лише ударні дрони, а й розвідувальний БпЛА.

6 знищених "Shahed-136/131" та розвідувальний безпілотник "Supercam" – результат бойової роботи підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади у ніч на 4 грудня 2023 року,

– повідомили військові.

До речі Ворог намагався атакувати дронами Прикарпаття: один "Шахед" залетів і на Львівщину

Як цієї ночі збивали ворожі повітряні цілі: дивіться відео

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