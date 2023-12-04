На оприлюднених кадрах бойова робота підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади. Про це пише 24 Канал.
Цікаво Які області вночі атакували окупанти: де оборонці неба збивали "Шахеди"
Як на Півдні збивали ворожі "Шахеди"
У Повітряному командуванні "Південь" зазначили, що оборонці неба збили не лише ударні дрони, а й розвідувальний БпЛА.
6 знищених "Shahed-136/131" та розвідувальний безпілотник "Supercam" – результат бойової роботи підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади у ніч на 4 грудня 2023 року,
– повідомили військові.
До речі Ворог намагався атакувати дронами Прикарпаття: один "Шахед" залетів і на Львівщину
Як цієї ночі збивали ворожі повітряні цілі: дивіться відео
Коротко про чергову атаку Росії на Україну
- Цієї ночі росіяни запустили 23 "Шахеди" та одну керовану авіаційну ракету. У Повітряних Сил повідомили, що ППО знищила 18 ворожих дронів і Х-59.
- Оборонці неба працювали по дронах на Хмельниччині. Повідомлень про постраждалих або пошкодження не було.
- На Миколаївщині внаслідок збиття БпЛА уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Без постраждалих.
- "Шахед" збили й у Павлоградському районі Дніпропетровської області.
- У Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що наші воїни працювали по російських дронах у Хмельницькій, Івано-Франківській і Тернопільській області. Збили 4 "Шахеди".
- До речі, окупанти продовжують атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. В області також збили "Шахеди". Минулося без значних руйнувань і постраждалих.
- Ворожий дрон залетів і на Львівщину. Втім, його збили за межами області. Постраждалих і руйнувань теж немає.
- У Кіровоградській області також працювала ППО. За попередніми даними, минулося без руйнувань і постраждалих.