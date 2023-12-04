Цієї ночі захисники знищили російську ракету Х-59 та 18 дронів-камікадзе. Про атаку окупантів пише 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Які області цієї ночі атакували "Шахедами"

Вночі під час тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Місцева влада зазначила, що в Хмельницькому районі працювали сили ППО.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Дякуємо ЗСУ за відмінну службу!

– підкреслили в ОВА.

"Шахедами" окупанти вкотре намагалися атакувати й Миколаївщину. На щастя, минулося без постраждалих.

Сьогодні вночі внаслідок збиття БпЛА типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач,

– повідомив Віталій Кім.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що наші захисники знищили ворожий дрон над Павлоградським районом. До речі, 3 "Шахедами" окупанти атакували Херсонщину.

У Повітряному командуванні "Захід" зазначили, що росіяни атакували ударними БпЛА одразу з декількох напрямків. До відбиття повітряного нападу залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У результаті бойової роботи знищено 4 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях,

– йдеться у повідомленні.

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