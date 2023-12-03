Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 20:40. Передувало цьому попередження, що ворог запустив з півострова Крим дрони-камікадзе. А вже майже через годину стало відомо, що в регіоні пролунали вибухи.

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Що відомо про вибухи на Миколаївщині

21:40 ЗМІ почали писати про те, що на Миколаївщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Мешканців закликають залишатися в укриттях, адже загроза ударних БпЛА зберігається.