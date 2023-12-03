20:40, 3 грудня

Через загрозу нової атаки на Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали пишуть, що дрони пролетіли Херсонську область та рухаються далі. Також є інформація, що вони пролетіли Бериславський район Миколаївської області.