У Повітряних силах сповістили про загрозу нової атаки безпілотниками типу "Шахед" о 19:28.
На Миколаївщині вибухи
Місцеві канали повідомили, в області пролунали вибухи. Раніше писали, що у повітряний простір регіону зайшли "Шахеди"
У Харкові оголосили відбій ракетної небезпеки.
У Кіровоградській області також оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили про те, що ударні дрони зайшли у повітряний простір Миколаївської області.
Вектор руху – північно-західний!
– мовиться в повідомленні.
Відомо про групу "Шахедів"
Моніторингові канали написали, що група "Шахедів" 3-5 штук рухалась у напрямку Миколаївщини.
У Харкові – ракетна небезпека
Також "почервоніла" Харківська область. Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару в області.
У кількох областях оголосили тривогу
Через загрозу нової атаки на Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали пишуть, що дрони пролетіли Херсонську область та рухаються далі. Також є інформація, що вони пролетіли Бериславський район Миколаївської області.