20:40, 3 декабря

Из-за угрозы новой атаки в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы пишут, что дроны пролетели по Херсонской области и двигаются дальше. Также есть информация, что они пролетели в Бериславский район Николаевской области.