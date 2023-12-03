В Воздушных силах известили об угрозе новой атаки беспилотниками типа "Шахед" в 19:28.
"Шахеды" в Кировоградской области
Воздушные силы сообщили, что они двигаются на Кропивницкий.
В Николаевской области взрывы
Местные каналы сообщили, в области раздались взрывы. Ранее писали, что в воздушное пространство региона вошли "Шахеды"
В Харькове объявили отбой ракетной опасности
В Кировоградской области также была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили, что ударные дроны зашли в воздушное пространство Николаевской области.
Вектор движения – северо-западный!
– говорится в сообщении.
Известно о группе "Шахедов"
Мониторинговые каналы написали, что группа "Шахедов" 3-5 штук двигалась в направлении Николаевской области.
В Харькове – ракетная опасность
Также покраснела Харьковская область. Воздушные силы сообщили об угрозе ракетный удар в области.
В нескольких областях объявили тревогу
Из-за угрозы новой атаки в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы пишут, что дроны пролетели по Херсонской области и двигаются дальше. Также есть информация, что они пролетели в Бериславский район Николаевской области.