Этой ночью защитники уничтожили российскую ракету Х-59 и 18 дронов-камикадзе. Об атаке оккупантов пишет 24 Канал.

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Какие области этой ночью атаковали "Шахедами"

Ночью во время тревоги на Хмельнитчине раздались взрывы. Местные власти отметили, что в Хмельницком районе работали силы ПВО.

Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за отличную службу!

– подчеркнули в ОВА.

"Шахедами" оккупанты в очередной раз пытались атаковать и Николаевщину. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня ночью в результате сбития БПЛА типа "Shahed-131/136" обломками повреждено здание агропредприятия и линия электропередач,

– сообщил Виталий Ким.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что наши защитники уничтожили вражеский дрон над Павлоградским районом. Кстати, 3 "Шахедами" оккупанты атаковали Херсонщину.

В Воздушном командовании "Запад" отметили, что россияне атаковали ударными БПЛА сразу по нескольким направлениям. К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В результате боевой работы уничтожены 4 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях,

– говорится в сообщении.

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