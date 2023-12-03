В воскресенье, 3 декабря, Россия атаковала две больницы в Херсоне. Также оккупанты попали по одной из многоэтажек.

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Что известно об атаке

Россия атаковала центр города Херсона. Глава Херсонской ГВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты ударили по жилой застройке. По его словам, были попадания в дом и территорию поблизости. Кроме этого, российские захватчики обстреляли территории двух больниц в Херсоне. Были повреждены здания медицинских учреждений.

Последствия атаки России на Херсон: видео Херсонской ГВА



Какие последствия теракта

Сначала Александр Прокудин сообщил об одном погибшем. Позже начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко уточнил количество жертв. В настоящее время известно о 2 погибших. Одной из жертв оказалась пожилая женщина, чья личность устанавливается. Ее тело обнаружили на остановке возле многоэтажного дома.

Также известно о семи пострадавших. Это двое мужчин в возрасте 28 и 46 лет и 5 женщин в возрасте 35, 42, 47 и 52 лет. В результате этой атаки они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всех их госпитализировали.

Что сказал Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на очередную циничную атаку российских оккупантов. Президент Украины сказал, что россияне нанесли жестокие удары по Херсону. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, всем раненым оказана необходимая помощь.

Всего за один день на одной только Херсонщине уже было более 20 российских обстрелов – таких же, как по Херсону, исключительно террористических. По городу Берислав, по селам области,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил всех спасателей и правоохранителей, которые ликвидируют последствия атак. Кроме того, он выразил благодарность всем врачам и медсестрам за оказание помощи пострадавшим, а также представителям местной власти и волонтерам, которые не оставляют на произвол судьбы свои города и общины.

Что сказал Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поделился фотографиями, где можно увидеть последствия агрессии России. Он назвал россиян террористами.

Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что Россия – государство-террорист,

– написал он.

Изуродованные квартиры и больницы после российской атаки / Фото Андрея Ермака

Россия постоянно терроризирует Херсон