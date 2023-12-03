Об этом президент Украины заявил в своем вечернем обращении. Он также подчеркнул, что оккупанты в общей сложности за день множество раз обстреливали Херсонскую область, передает 24 Канал.
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Зеленский высказался об обстреле Херсона
Глава государства подчеркнул, что в этот день оккупанты в очередной раз нанесли удары по украинскому Херсону. По словам президента, это были жесткие удары прямо по городу.
Дома, улицы, наши больницы. По состоянию на данный момент известно о 2 погибших, моих соболезнованиях родным и близким,
– сказал он.
Зеленский также отметил, что всем раненым оказана вся необходимая помощь. В то же время он подчеркнул, что всего за этот день в одной только Херсонской области было более 20 российских обстрелов.
"Таких же, как по Херсону – исключительно террористических. По Бериславу, по селам области", – рассказал президент.
Напоследок он поблагодарил спасателей из Государственной службы чрезвычайной ситуации, работников Национальной полиции, наших врачей, медсестер, местных властей и волонтеров, которые помогли и продолжают помогать людям и не покидают свои города и общины.
Россияне цинично обстреляли Херсон
- Украинский Херсон россияне начали обстреливать 3 декабря около 15 часов 49 минут. Впоследствии глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что в результате атаки пострадала многоэтажка в городе.
- Мрочко отметил, что в результате обстрела в Херсоне погибла женщина, которая во время атаки стояла на остановке общественного транспорта. Позднее стало известно о еще одной жертве атаки и по меньшей мере 7 раненых.
- В сети также опубликовали жуткие кадры с последствиями атаки на Херсон. На снимках можно увидеть, что в квартирах выбиты стекла и оконные рамы, а внизу образовался мусор, который перекрыл вход в дом жильцам.