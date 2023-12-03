Об этом президент Украины заявил в своем вечернем обращении. Он также подчеркнул, что оккупанты в общей сложности за день множество раз обстреливали Херсонскую область, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался об обстреле Херсона

Глава государства подчеркнул, что в этот день оккупанты в очередной раз нанесли удары по украинскому Херсону. По словам президента, это были жесткие удары прямо по городу.

Дома, улицы, наши больницы. По состоянию на данный момент известно о 2 погибших, моих соболезнованиях родным и близким,

– сказал он.

Зеленский также отметил, что всем раненым оказана вся необходимая помощь. В то же время он подчеркнул, что всего за этот день в одной только Херсонской области было более 20 российских обстрелов.

"Таких же, как по Херсону – исключительно террористических. По Бериславу, по селам области", – рассказал президент.

Напоследок он поблагодарил спасателей из Государственной службы чрезвычайной ситуации, работников Национальной полиции, наших врачей, медсестер, местных властей и волонтеров, которые помогли и продолжают помогать людям и не покидают свои города и общины.

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