Про це президент України заявив у своєму вечірньому зверненні. Він також наголосив, що окупанти загалом за день безліч разів обстрілювали Херсонську область, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився про обстріл Херсона

Глава держави наголосив, що цього дня окупанти вкотре завдали ударів по українському Херсону. За словами президента, це були жорсткі удари просто по місту.

Будинки, вулиці, наші лікарні. Станом на цей час відомо про 2 загиблих, мої співчуття рідним та близьким,

– сказав він.

Зеленський також наголосив, що всім пораненим надано всю необхідну допомогу. Водночас він підкреслив, що загалом лише за цей день на одній Херсонщині було більше ніж 20 російських обстрілів.

"Таких же, як по Херсону – суто терористичних. По Бериславу, по селах області", – розповів президент.

Наостанок він подякував рятувальникам з Державної служби надзвичайної ситуації, працівникам Національної поліції, нашим лікарям, медсестрам, місцевій владі та волонтерам, які допомогли й продовжують допомагати людям та не полишають свої міста і громади.

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