Своє вечірнє звернення Володимир Зеленський почав з реакції на удар по Херсону російськими військовими. Глава держави наголосив, що це були жорстокі удари по будинках, вулицях, лікарнях. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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Росіяни продовжують терористичні атаки

Лише за один цей день на одній Херсонщині було близько 20 обстрілів таких саме, як по Херсону. Суто терористичних. По місту Берислав, по селах області. Дякую усім рятувальникам ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які ліквідовують наслідки обстрілів,

– зазначив Зеленський.

Він також подякував усім лікарям, медичним сестрам, котрі надають допомогу. А також місцевій владі і волонтерам, котрі не кидають на призволяще свої міста та громади.