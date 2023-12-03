Есть два типа этой боевой части, однако они оба чрезвычайно смертоносны. Россияне стремятся наносить своими атаками по Украине как можно больше ущерба.
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Что такое термобарический снаряд
Россияне начали оснащать беспилотники типа Shahed-136 40-килограммовым термобарическим снарядом. Он эффективен в замкнутых помещениях, включая жилые дома из-за избыточного давления во фронте ударной волны. Он выступает аналогом заряда "Солнцепека" и "Буратино".
Для понимания – в десять раз меньший заряд "Шмель" способен поражать помещение объемом 80 кубических метров или 50 квадратов на открытой местности. Однако возможности термобарического заряда зависят от его вида, то есть однотактовая или двухтактовая боевая часть. Однако в любом случае речь идет о поражении сотни квадратных или кубических метров.
Термобарический снаряд, установленный на иранском дроне / Defence Express
Например, рассматривая термобарический боеприпас однотактного действия, то он во время детонации образует взрывную волну, за которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. В результате реакции с воздухом та самая с собой образуется "облако". Его температура достигает 2 400 – 2 600 градусов.
Оно заполняет все замкнутое пространство, поэтому от него невозможно укрыться. Мощная ударная волна, поражающая легкие, органы слуха и так далее.
Российский террор дронами
- Россияне направляют каждый беспилотник заранее по маршруту, который тоже спланирован заранее. Цели у оккупантов разные – военные и гражданские объекты, портовая инфраструктура, зерновые терминалы, объекты, связанные с топливно-энергетическим сектором.
- Юрий Игнат рассказал, что западные партнеры удивляются, как мы такими средствами, которые есть у Украины, можем сбивать такие вещи, как "Шахеды" или крылатые ракеты. Мастерство наших военных позволяет эффективно работать даже с советским вооружением.
- У советских Су и МиГ, на которых летают наши пилоты, есть проблемы с отработкой по "Шахедам". К примеру, беспилотник летит слишком низко, из-за чего прицел самолета может сбиваться – это создает риск для гражданских.