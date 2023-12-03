Есть два типа этой боевой части, однако они оба чрезвычайно смертоносны. Россияне стремятся наносить своими атаками по Украине как можно больше ущерба.

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Что такое термобарический снаряд

Россияне начали оснащать беспилотники типа Shahed-136 40-килограммовым термобарическим снарядом. Он эффективен в замкнутых помещениях, включая жилые дома из-за избыточного давления во фронте ударной волны. Он выступает аналогом заряда "Солнцепека" и "Буратино".

Для понимания – в десять раз меньший заряд "Шмель" способен поражать помещение объемом 80 кубических метров или 50 квадратов на открытой местности. Однако возможности термобарического заряда зависят от его вида, то есть однотактовая или двухтактовая боевая часть. Однако в любом случае речь идет о поражении сотни квадратных или кубических метров.

Термобарический снаряд, установленный на иранском дроне / Defence Express

Например, рассматривая термобарический боеприпас однотактного действия, то он во время детонации образует взрывную волну, за которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. В результате реакции с воздухом та самая с собой образуется "облако". Его температура достигает 2 400 – 2 600 градусов.

Оно заполняет все замкнутое пространство, поэтому от него невозможно укрыться. Мощная ударная волна, поражающая легкие, органы слуха и так далее.

Российский террор дронами