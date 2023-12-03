Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что благодаря истребителям F-16, имеющим на вооружении противокорабельные ракеты Harpoon, Украина сможет навести порядок в Черном море. Однако эти самолеты нам нужны и для других целей.

Читайте также Обмерзание техники: в Воздушных силах рассказали, как морозы влияют на работу ПВО

Как сегодня работают наши пилоты

По словам Игната, у советских Су и МиГ, на которых летают наши пилоты, есть проблемы с отработкой по "Шахедам".

Во-первых, летит он (дрон-камикадзе – 24 канал) 150, а истребитель может 350 максимум. Он (самолет – 24 Канал) его догоняет постоянно, нужно разворачиваться, если он не поразил. А поразить тяжело,

– заявил спикер.

Как объяснил Игнатий, "Шахед" летит низко. При движении по трассе дрон-камикадзе может смешиваться с окружением. В таком случае при наведении на БПЛА прицел начинает "гулять" и может даже перейти на какой-нибудь гражданский объект. Также оккупанты могут пускать эти дроны над рекой, что тоже усложняет их уничтожение.

Представитель Воздушных сил отметил, что советские истребители не были созданы для сбития "Шахедов" и крылатых ракет, так как такого оружия во времена СССР еще не существовало. Су и МиГ создавались для уничтожения себе подобных самолетов, а также вертолетов. В советских самолетах радар должен подсвечивать цель, пока в нее не попадет ракета с полуактивными головками самонаведения. Прицел в это время может не раз сбиться. Поэтому пилотам нужно быть максимально уверенными.

Однако наши пилоты сбивают вражеские дроны-камикадзе. Количество уничтоженных целей зависит от разных факторов. Игнат признался, что он поражен тем, сколько "Шахедов" сбивают украинские летчики на советских самолетах. Спикер резюмировал, что ВСУ нуждаются в F-16 еще и для того, чтобы защитить Украину внутри от ракет и дронов противника.

Последние новости о "Шахедах"