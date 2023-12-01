Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, было уже несколько случаев обнаружения подобных устройств.

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"Безусловно, враг усовершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового оружия, так и беспилотников", – констатировал Игнат.

Теперь специалисты выясняют, зачем в "Шахедах" SIM-карта и что можно делать, имея ее и доступ к сети, можно ли осуществлять манипуляции. В частности, звучали предположения о том, что, кроме обнаружения ПВО, дроны с SIM-картами могут эффективнее маневрировать, изменяя координаты в реальном времени.

В компании "Киевстар" заверили, что во время дроновых атак не будут выключать сотовую связь. Там тоже отметили, что сотрудничают с украинскими правоохранительными органами, чтобы "сделать невозможным повторение ситуации в будущем".

Не SIM-картами едиными

Российские оккупанты также применяют против Украины дроны из карбонового волокна, которое уменьшает коэффициент рассеяния. Кроме того, окрашивают "Шахеды" в черный цвет, чтобы усложнить их обнаружение ночью.

Но противовоздушная оборона уже приспосабливается и к таким враждебным модернизациям,

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил также обратил внимание на то, что Иран теперь презентует партии из белых и черных "Шахедов", чтобы использовать их в разное время суток.

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