Зимой позиции для военных должны быть лучше. Также необходимо создать благоприятные условия для нормального несения службы. Об этом в эфире единого телемарафона подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Как мороз влияет на технику и военных
Минусовая температура отрицательно влияет на систему ПВО, как и любую другую технику. Она влечет за собой обмерзание, что усложняет работу нашим защитникам во время отражения вражеских атак.
Кроме того, зимняя погода сказывается и на самих военных, которые находятся в суровых условиях на фронте.
Системы – это тоже техника. Также температуры холодные могут воздействовать. Обмерзание возможно. Так нужно больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну и на людей, конечно. Люди живые, они должны тоже сохранять тепло,
– сказал спикер Воздушных сил.
Мешает ли погода российским "Шахедам"
Неблагоприятные погодные условия также отражаются и на технике врага. Юрий Игнат рассказал, что при сильном ветре дроны может сносить с заданного направления. А перепады температуры могут влиять на аэродинамические свойства самого беспилотника.
Есть вероятность, что из-за повреждения некоторых элементов дроны будут выходить из строя и падать.
Россияне атаковали Украину ночью: последние новости
- Ранее сообщалось, что на территории Крыма упал русский "Шахед". По словам Юрия Игната, ничего удивительного не произошло, ведь у россиян постоянно есть проблемы с техникой. А это падение мог спровоцировать шторм или техническая неисправность.
- В целом в ночь на 30 ноября враг атаковал Украину 20 "Шахедами" и 8 ракетами. Оккупанты целились по гражданской инфраструктуре.
- В Генштабе сообщили, что нашим военным удалось сбить 14 ударных БПЛА. Однако есть разрушения. В частности, в городе Мирноград Донецкой области повреждены частные дома, трехэтажный жилой дом и другая гражданская инфраструктура.
- Из-за ночной атаки повреждения есть и в Хмельницкой области: потерпело разрушение агропредприятие. Также благодаря Силам ПВО было уничтожено 5 беспилотников в Одесской области и по 1 в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.