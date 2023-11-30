Зимой позиции для военных должны быть лучше. Также необходимо создать благоприятные условия для нормального несения службы. Об этом в эфире единого телемарафона подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Как мороз влияет на технику и военных

Минусовая температура отрицательно влияет на систему ПВО, как и любую другую технику. Она влечет за собой обмерзание, что усложняет работу нашим защитникам во время отражения вражеских атак.

Кроме того, зимняя погода сказывается и на самих военных, которые находятся в суровых условиях на фронте.

Системы – это тоже техника. Также температуры холодные могут воздействовать. Обмерзание возможно. Так нужно больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну и на людей, конечно. Люди живые, они должны тоже сохранять тепло,

– сказал спикер Воздушных сил.

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Неблагоприятные погодные условия также отражаются и на технике врага. Юрий Игнат рассказал, что при сильном ветре дроны может сносить с заданного направления. А перепады температуры могут влиять на аэродинамические свойства самого беспилотника.

Есть вероятность, что из-за повреждения некоторых элементов дроны будут выходить из строя и падать.

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