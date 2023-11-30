Взимку позиції для військових мають бути облаштовані краще. Також необхідно створити сприятливі умови для нормального несення служби. Про це в ефірі єдиного телемарафону наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Як мороз впливає на техніку та військових

Мінусова температура негативно впливає на систему ППО, як і на будь-яку іншу техніку. Вона спричиняє обмерзання, що ускладнює роботу нашим захисникам під час відбивання ворожих атак.

Окрім цього, зимова погода позначається й на самих військових, які перебувають у суворих умовах на фронті.

Системи – це теж техніка. Теж температури холодні можуть впливати. Обмерзання може бути. Так треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну, і на людей, звичайно. Люди живі, вони повинні теж зберігати тепло,

– сказав речник Повітряних сил.

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Несприятливі погодні умови також позначаються і на техніці ворога. Юрій Ігнат розповів, що під час сильного вітру дрони може зносити із заданого напрямку. А перепади температури можуть впливати на аеродинамічні якості самого безпілотника.

Є ймовірність, що через пошкодження деяких елементів дрони виходитимуть з ладу й падатимуть.

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