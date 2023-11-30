Взимку позиції для військових мають бути облаштовані краще. Також необхідно створити сприятливі умови для нормального несення служби. Про це в ефірі єдиного телемарафону наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Як мороз впливає на техніку та військових
Мінусова температура негативно впливає на систему ППО, як і на будь-яку іншу техніку. Вона спричиняє обмерзання, що ускладнює роботу нашим захисникам під час відбивання ворожих атак.
Окрім цього, зимова погода позначається й на самих військових, які перебувають у суворих умовах на фронті.
Системи – це теж техніка. Теж температури холодні можуть впливати. Обмерзання може бути. Так треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну, і на людей, звичайно. Люди живі, вони повинні теж зберігати тепло,
– сказав речник Повітряних сил.
Чи заважає погода російським "Шахедам"
Несприятливі погодні умови також позначаються і на техніці ворога. Юрій Ігнат розповів, що під час сильного вітру дрони може зносити із заданого напрямку. А перепади температури можуть впливати на аеродинамічні якості самого безпілотника.
Є ймовірність, що через пошкодження деяких елементів дрони виходитимуть з ладу й падатимуть.
Росіяни атакували Україну вночі: останні новини
- Раніше повідомлялось, що на території Криму впав російський "Шахед". За словами Юрія Ігната, нічого дивного не сталось, адже росіяни постійно мають проблеми з технікою. А це падіння міг спровокувати шторм чи технічна несправність.
- Загалом вночі проти 30 листопада ворог атакував Україну 20 "Шахедами" та 8 ракетами. Окупанти цілились по цивільній інфраструктурі.
- У Генштабі повідомили, що нашим військовим вдалось збити 14 ударних БпЛА. Проте є руйнування. Зокрема, у місті Мирноград на Донеччині пошкоджені приватні будинки, триповерховий житловий будинок та інша цивільна інфраструктура.
- Через нічну атаку пошкодження є й у Хмельницькій області: зазнало руйнувань агропідприємство. Також завдяки Силам ППО було знищено 5 безпілотників на Одещині та по 1 на Вінниччині, Дніпропетровщині і Херсонщині.