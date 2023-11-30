У четвер, 30 листопада, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів про цю "прикрість", яка спіткала російських загарбників на півострові, – інформує 24 Канал.

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Падіння російського БпЛА в Криму

За словами Ігната, нічого дивного в цьому інциденті немає: в окупантів повсякчас проблеми з технікою. У цьому випадку падіння могло бути спровоковане, справді, штормом або через технічні несправності.

Та нічого дивного немає: усе що завгодно могло відбутися. Це ж техніка: літаки падають, вертольоти падають, безпілотники падають. Будь-яка помилка технічна чи несправність могла завадити. Звичайно, погоді умови – якщо дійсно занадто сильний, шквальний вітер чи ураган – будуть впливати на роботу будь-якого літального апарата,

– сказав спікер.

Зазначимо, що про падіння дрона типу Shahed-131/136 на території Кримського півострова вранці 29 листопада повідомляли в Силах оборони Півдня. Там навіть опублікували відео, на якому видно безпілотник, що "невдало приземлився".

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Зверніть увагу! Загалом у ніч на 29 листопада Росія запустила по Україні 21 "Шахед" та 3 керовані авіаційні ракети. Сили ППО ліквідували усі дрони-камікадзе та 2 ракети типу Х-59 загарбників.

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