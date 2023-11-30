В четверг, 30 ноября, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал об этой "досаде", постигшей российских захватчиков на полуострове, – информирует 24 Канал.

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Падение российского БПЛА в Крыму

По словам Игната, ничего удивительного в этом инциденте нет: у оккупантов все время проблемы с техникой. В этом случае падение могло быть спровоцировано действительно штормом или из-за технических неисправностей.

Но ничего удивительного нет: все что угодно могло произойти. Это же техника: самолеты падают, вертолеты падают, беспилотники падают. Любая техническая ошибка или неисправность могла помешать. Конечно, погодные условия – если действительно слишком сильный, шквальный ветер или ураган – будут влиять на работу любого летательного аппарата.

– сказал спикер.

Отметим, что о падении дрона типа Shahed-131/136 на территории Крымского полуострова утром 29 ноября сообщалось в Силах обороны Юга. Там даже опубликовали видео, на котором виден "неудачно приземлившийся" беспилотник.

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Обратите внимание! Всего в ночь на 29 ноября Россия запустила по Украине 21 "Шахед" и 3 управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО ликвидировали все дроны-камикадзе и 2 ракеты типа Х-59 захватчиков.

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