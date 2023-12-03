Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона напомнил о рекордной атаке дронами-камикадзе в ночь на 25 ноября, большинство из которых летело в сторону Киевщины. Тогда наши защитники сбили 71 БпЛА из 75, передает 24 Канал.

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Какие цели "Шахедов"

Спикер ПС ВСУ перечислил объекты, расположенные в столице.

Какие в Киеве есть объекты? И военные, и предприятия, и объекты критической инфраструктуры, и стратегические объекты, государственные институты, важные для жизни всей Украины. Поэтому враг очевидно имеет свою определенную цель, если запускает большое количество БПЛА,

– сказал Игнат.

По его словам, у каждого российского дрона-камикадзе есть цель. Каждый такой беспилотник направлен заранее по маршруту, который тоже спланирован заранее.

Спикер отметил, что Воздушные силы не могут сейчас говорить, куда именно летят "Шахеды". Однако он напомнил, что Россия атаковала ударными БПЛА наши военные и гражданские объекты, портовую инфраструктуру, зерновые терминалы, объекты, связанные с топливно-энергетическим сектором. Поэтому цели у оккупантов разные.

Что говорят эксперты о "Шахедах"