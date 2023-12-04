Россия днем обстреляла Херсон. Враг попал в детсад в Шуменском микрорайоне города.

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Пострадал человек

В результате обстрела в здании повреждены стены, а также выбило окна. Предварительно пострадал один человек.

Это женщина 57 лет. Она находилась на улице в момент обстрела. В настоящее время ее доставили в больницу.

Оккупанты нанесли удар с территории временно оккупированной Херсонской области.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, информация уточняется.

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