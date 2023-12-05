Оккупанты нанесли удар по Шуменскому району города. Об этом 24 Каналу сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами" Харьковскую область: под удар попали дома и гражданская инфраструктура

Последствия удара по Херсону

Около 23:00 4 декабря враг нанес ракетный удар с С-300 по Шуменскому микрорайону Херсона. В ОП рассказали, что в результате начался пожар. В городе повреждены 3 многоэтажных дома и кинотеатр, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи.

Также поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Херсона: смотрите видео

Отметим, что враг запустил ракету С-300 по Донецкой области. Там тоже есть разрушение домов.

Утром Россия снова атаковала Херсон

С самого утра 5 декабря российская армия безжалостно укрыла огнем центр Херсона и убила двух мирных людей. К сожалению, погибли 48-летний мужчина и женщина, личность которой еще устанавливается. Они находились на месте. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали их смерть.

Еще один человек, 59-летний мужчина – травмирован. Его госпитализировали для оказания медпомощи.

Правоохранители уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Через час оккупанты прицельно обстреляли территорию одной из больниц в городе. Двое врачей получили легкие ранения.