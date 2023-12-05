Окупанти завдали удару по Шуменському району міста. Про це 24 Каналу повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

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Наслідки удару по Херсону

Близько 23:00 4 грудня ворог завдав ракетного удару з С-300 по Шуменському мікрорайону Херсона. В ОП розповіли, що внаслідок цього почалася пожежа. У місті пошкоджено 3 багатоповерхових будинки та кінотеатр, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги.

Також пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без потерпілих.

Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео

Зазначимо, що ворог запустив ракету С-300 по Донецькій області. Там також є руйнування будинків.

Зранку Росія знову атакувала Херсон

З самого ранку 5 грудня російська армія безжально вкрила вогнем центр Херсона і вбила двох мирних людей. На жаль, загинули 48-річний чоловік та жінка, особа якої ще встановлюється. Вони перебували на місці. Лікарі, які прибули на місце події, констатували їхню смерть.

Ще одна людина, 59-річний чоловік – травмований. Його госпіталізували для надання меддопомоги.

Правоохоронці вже почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Через годину окупанти прицільно обстріляли територію однієї з лікарень у місті. Двоє лікарів зазнали легких поранень.