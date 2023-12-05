Місцева влада розповіла, що російські загарбники поцілили по медичному закладі в місті. Херсон перебував під атакою ворога орієнтовно о 9 ранку 5 грудня, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян по лікарні в Херсоні

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що вранці вороги обстріляли Херсон декілька разів. Під щільним вогнем ворога було середмістя міста.

Окупанти влучили в один з медичних закладів Херсона.

Внаслідок влучання ворожого снаряду у медзаклад легкі поранення отримали двоє лікарів,

– заявив Роман Мрочко.

За його словами, допомогу медикам надали на місці.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів в ефірі телемарафону, що окупанти вранці орієнтовно дві години обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки ворога:

загинули 30-річна жінка та 47-річний чоловік;

ще троє людей поранено – двоє чоловіків у лікарні, третій місцевий мешканець лікується вдома.

Був приліт біля однієї з лікарень. Там лікар-гінеколог та лікар-хірург отримали осколкові поранення. На щастя, легкі,

– заявив Толоконніков.

Він запевнив, що життю лікарів нічого не загрожує.

Що відомо про ворожу атаку по Херсону

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російська армія вранці 5 грудня накрила вогнем центр Херсона. Окупанти просто посеред міста вбили двох людей. За словами посадовця, медики, які швидко прибули на місце події, тільки констатували смерть місцевих мешканців.

59-річний чоловік – травмований. Каретою швидкої його шпиталізували для надання меддопомоги,

– повідомив Прокудін.

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