Пізно ввечері 19 грудня Росія знову атакувала Херсон. Місцева адміністрація розповіла про наслідки.

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Що відомо про атаку на Херсон

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки жінка та діти зазнали поранень. Лікарі надають медичну допомогу постраждалим. Крім цього окупанти пошкодили оселі, гаражі та заклад освіти.

Пізніше очільник Херсонської ОВА уточнив, що за однією з адрес проживала родина. Мовиться про 28-річну маму та трьох маленьких доньок, які були поранені. Її діткам 2, 4 та 9 років відповідно. Прокудін закликав жителів Херсона перебувати в укриттях.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко заявив, що окупанти обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега, а потім атакували місто дронами. Після цього росіяни знову почали бити по місту з тимчасово окупованого лівобережжя, а згодом у небі над Херсоном ще раз з'явилися "Шахеди".

Ворог атакував Херсон дронами! У місті чути роботу мобільних бригад. Іде збиття. Є, на жаль, прильоти. Двоє постраждалих, з них одна дитина!

– написав Мрочко.

Він закликав місцевих жителів перебували у безпечних місцях та нагадав, що право двох стін може убезпечити.