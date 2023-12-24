Владимир Зеленский прокомментировал атаку России на Херсон. Захватчики обстреляли город в канун Рождества.

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Что сказал Зеленский

Президент заявил, что ликвидация последствий российской агрессии продолжалась всю ночь. Он заверил, что соответствующие службы будут круглосуточно работать, чтобы восстановить людям поставки света и тепла.

Жестокие террористические обстрелы. Сознательно – именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь, и по обычным улицам,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что российские захватчики повредили в Херсоне больницы, школу, котельную, теплосети, частные дома и жилые многоэтажки. По его словам, среди пострадавших есть ребенок.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает, чтобы дать нашим городам и селам жить. Также президент выразил благодарность всем, кто делает все для того, чтобы российские оккупанты почувствовали справедливый украинский ответ на их удары. Кроме этого глава государства поделился фотографиями.

Последствия атаки России на Херсон / Фото ТРО Медиа

Что известно о недавней атаке на Херсон