Володимир Зеленський прокоментував атаку Росії на Херсон. Загарбники обстріляли місто напередодні Різдва.

Читайте також Озброєння, з якого масовано атакували Херсон, знищене, – Гуменюк

Що сказав Зеленський

Президент заявив, що ліквідація наслідків російської агресії тривала всю ніч. Він запевнив, що відповідні служби цілодобово працюватимуть, щоб відновити людям постачання світла та тепла.

Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо – саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях,

– наголосив Зеленський.

Український лідер повідомив, що російські загарбники пошкодили у Херсоні лікарні, школу, котельню, тепломережі, приватні будинки та житлові багатоповерхівки. За його словами, серед постраждалих є дитина.

Зеленський подякував всім, хто працює, щоб дати нашим містам та селам можливість жити. Також президент висловив слова подяки всім, хто робить все для того, щоб російські терористи відчули справедливу українську відповідь на їхні удари. Крім цього голова держави поділився світлинами.

Наслідки атаки Росії на Херсон / Фото ТрО Медіа

Що відомо про нещодавню атаку на Херсон