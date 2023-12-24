Російські загарбники у неділю, 24 грудня, здійснили черговий терористичний напад на Херсон. Про це 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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"Рік тому 24 грудня окупанти так само масово обстріляли центр Херсона. Тоді росіяни вбили 10 людей і понад 60 отримали поранення. Минув рік й знову терористичний напад", – мовив депутат Херсонської обласної ради.

Росіяни й вдень, і вночі обстрілюють Херсон

Напередодні ввечері 23 грудня армія Росії завдала удару по газорозподільчій мережі. Внаслідок ворожої атаки центральний район міста без газопостачання. Нині тривають ремонтні роботи. Потужний вибух також пролунав у центрі міста.

Це черговий терористичний напад. Ці обстріли не припинялися. У ніч проти 24 грудня росіяни знову обстріляли житлові квартали в Херсоні,

– зазначив Хлань.

Російський артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець.

У Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Протягом останньої доби через російську агресію 4 людини загинули, ще 9 – дістали поранення, із них – 15-річна дитина.

Обстріл Херсона у переддень Різдва 2022 року

Росіяни 24 грудня 2022 року завдали 41 удар по Херсону. Внаслідок однієї з наймасованіших атак по обласному центру Херсонської області загинули 10 людей, понад 60 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак в роковини страшної трагедії опублікував у соцмережах пост, у якому показ фото наслідків російського терору.

Для ворога не існує свят. Їх не існує і для нас, поки ворог вбиває наших людей, і залишається на нашій землі. Нація терористів і злочинців,

– написав Єрмак.

Він сказав, що помста ворогу має бути холодною. Українці ніколи не опустяться до рівня окупантів, але Росія точно за все відповість.

Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня 2022 року / Фото: Херсонська ОВА

Голова Херсонської обласної державно адміністрації Олександр Прокудін назвав цю дату чорним днем російського терору для вільного Херсона.

24 грудня 2022 року. Субота. Херсонці у передноворічних клопотах. 41 удар. Скрізь біль і розпач. 10 загиблих. 62 поранені,

– йдеться в дописі Прокудіна.

Росія обов'язково отримає відповідь за всі жахливі злочини. Начальник Херсонської МВА Роман Мрачко вшанував пам'ять усіх загиблих херсонців у те криваве Різдво, яке для десятка родин стало днем горя та відчаю.

"Росіянам нічого не зійде з рук – за кожну смерть українця вони обов'язково заплатять", – написав Мрачко.