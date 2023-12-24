Российские захватчики в воскресенье, 24 декабря, совершили очередное террористическое нападение на Херсон. Об этом 24 Каналу сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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"Год назад 24 декабря оккупанты так же массово обстреляли центр Херсона. Тогда россияне убили 10 человек и более 60 получили ранения. Прошел год и снова террористическое нападение", – сказал депутат Херсонского областного совета.

Россияне и днем, и ночью обстреливают Херсон

Накануне вечером 23 декабря армия России нанесла удар по газораспределительной сети. В результате вражеской атаки центральный район города без газоснабжения. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Мощный взрыв также раздался в центре города.

Это очередное террористическое нападение. Эти обстрелы не прекращались. В ночь на 24 декабря россияне снова обстреляли жилые кварталы в Херсоне,

– отметил Хлань.

Российский артиллерийский снаряд попал в жилой дом. В результате обстрела погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Также взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец.

В Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

За последние сутки из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 9 – получили ранения, из них – 15-летний ребенок.

Обстрел Херсона в канун Рождества 2022 года

Россияне 24 декабря 2022 года нанесли 41 удар по Херсону. В результате одной из самых массированных атак по областному центру Херсонской области погибли 10 человек, более 60 получили ранения разной степени тяжести. Оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в годовщину страшной трагедии опубликовал в соцсетях пост, в котором показал фото последствий российского террора.

Для врага нет праздников. Их не существует и для нас, пока враг убивает наших людей и остается на нашей земле. Нация террористов и преступников,

– написал Ермак.

Он сказал, что месть врагу должна быть холодной. Украинцы никогда не опустятся до уровня оккупантов, но Россия точно за все ответит.

Последствия обстрела Херсона 24 декабря 2022 года / Фото: Херсонская ОВА

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин назвал эту дату черным днем российского террора для свободного Херсона.

24 декабря 2022 года. Суббота. Херсонцы в предновогодних хлопотах. 41 удар. Везде боль и отчаяние. 10 погибших. 62 ранены,

– говорится в сообщении Прокудина.

Россия обязательно получит ответ за все ужасающие преступления. Начальник Херсонской ГВА Роман Мрачко почтил память всех погибших херсонцев в кровавое Рождество, которое для десятка семей стало днем горя и отчаяния.

"Россиянам ничего не сойдет с рук – за каждую смерть украинца они обязательно заплатят", – написал Мрачко.