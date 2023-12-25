Командир херсонского областного отряда быстрого реагирования общества Красного Креста Украины Николай Тараненко сообщил, что российская армия снова обстреляла склад с гуманитарной помощью в Херсоне.

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Оккупанты уничтожили склад с гуманитарной помощью

В ночь на 20 декабря россияне уничтожили склады двух гуманитарных организаций в Херсоне. 25 декабря стало известно, что оккупанты уничтожили еще одну базу. Они попали в нее дронами-камикадзе "Шахед".

Российские войска разрушили уже третью базу, они бьют по гуманитарным центрам. Дважды накрывали склады других организаций, но совсем недавно они накрыли наш склад гуманитарной помощи, склад Красного Креста,

– сказал Николай Тараненко.

Он подчеркнул, что оккупанты били прицельно. В частности, в склад Красного Креста прилетели три "Шахеда". К сожалению, сгорело все, что там было.

Он добавил, что вражеские обстрелы Херсона и области не утихают – ежедневно от 30 до 50 ударов. По его словам, теперь россияне "перешли на баллистику, от которой тяжело скрываться".

Какая ситуация в Херсоне